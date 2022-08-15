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Мужчины на каршеринге избили полицейских в Москве

14:49
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Сотрудники ДПС получили множественные травмы

Четверо мужчин на каршеринге избили трех сотрудников ДПС в Москве при проверке документов.

Инцидент произошёл вечером 14 августа на улице Нижние Мневники. Полицейские остановили автомобиль для проверки документов. За рулем находился 29-летний водитель, на пассажирском сидении – молодые люди в возрасте 24, 25 и 29 лет. Все четверо накинулись на сотрудников ДПС с кулаками.

"Водитель, а также трое пассажиров машины вступили в конфликт с сотрудниками дорожно-патрульной службы, в ходе которого совместно применили насилие в отношении трех сотрудников полиции и нанесли им множественные телесные повреждения", - сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Нарушители задержаны, с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и следствие планирует ходатайствовать об их аресте, подчеркнули в СК.

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