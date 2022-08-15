На Украине продлят военное положение

Это касается и всеобщей мобилизации

Верховная Рада Украины в понедельник, 15 августа, поддержала продление военного положения и срока всеобщей мобилизации еще на 90 дней.

В соответствии с решением украинского парламента военное положение и всеобщая мобилизация в стране будут действовать минимум до 21 ноября 2022 года, сообщает РИА Новости.

Военное положение было введено на Украине в день начала Россией специальной операции по защите Донбасса. В соответствии с этим режимом военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее в российском Министерстве обороны рассказали, что украинские власти проводят принудительную мобилизацию в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции, задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации.

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