ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Украине продлят военное положение

15:02
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Это касается и всеобщей мобилизации

Верховная Рада Украины в понедельник, 15 августа, поддержала продление военного положения и срока всеобщей мобилизации еще на 90 дней.

В соответствии с решением украинского парламента военное положение и всеобщая мобилизация в стране будут действовать минимум до 21 ноября 2022 года, сообщает РИА Новости.

Военное положение было введено на Украине в день начала Россией специальной операции по защите Донбасса. В соответствии с этим режимом военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее в российском Министерстве обороны рассказали, что украинские власти проводят принудительную мобилизацию в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции, задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.