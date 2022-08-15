Москвичам пообещали ослабление жары к пятнице

19 августа к столице подойдет атмосферный фронт

Август в центре России согласно климата является прохладным месяцем, хотя текущий месяц в Москве уже перевыполнил норму по жаре: количество накопленного тепла составляет 50 градусов. Об этом в понедельник, 15 августа, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Крепостнова.

Синоптик отметила, что с понедельника по четверг в Москве ожидается жаркая погода без осадков, по ночам — 17-19 градусов, днем — 29-31 градус.

В пятницу, 19 августа, атмосферный фронт попытается нарушить границы мощного антициклона. В результате пройдет кратковременный дождь, а жара спадет до 23-28 градусов.

В выходные дни также возможны кратковременные дожди и небольшое ослабление жары, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что финал лета в Центральной России будет благоприятным, показания термометров и данные осадкомеров будут близки к средним. Под конец месяца прогнозируется в среднем 21 градус и 77 мм осадков.

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