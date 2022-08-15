Аксенов описал будущее освобожденных регионов Украины

Переходный период там может быть дольше, чем в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о пути, который нужно будет пройти освобожденным областям Украины.

"В целом путь по интеграции один - это полноценное с первого дня признание субъектами Российской Федерации, какой-то переходный период с точки зрения адаптации законодательства", - сказал Аксенов в эфире канала "Россия 24".

Переходный период в освобожденных регионах может быть дольше, чем в Крыму, отметил при этом он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

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