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Захарова оценила "заносы" Apple

15:17
  • понедельник
  • 15 августа 2022

В компании полагают, что диктатура - это норма

Американскую компанию Apple "заносит". Это касается, в частности, ее требований к видеохостингу RuTube по удалению контента российских государственных СМИ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Apple привык к тоталитарным практикам Запада, полагает, что диктатура - это норма. Занесло компанию", - написала Захарова в Telegram.

Комментарий дипломата последовал за требованием, которое Apple предъявила RuTube. Компания пригрозила удалить приложение из своего магазина, если видеохостинг не удалит контент государственных СМИ – либо сделает его доступным только для пользователей из России.

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