Россия гордится своими защитниками

Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса четко выполняют поставленные задачи. Об этом в понедельник, 15 августа, рассказал президент России и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что российские военные в рамках спецоперации шаг за шагом освобождают землю Донбасса и с честью выполняют свой долг, сражаясь за Россию и мир в Донецкой и Луганской народных республиках.

Российский народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников, которые во все времена надежно стояли на страже суверенитета и безопасности Родины, а также несли свободу другим народам, подчеркнул Путин.

Президент России также отметил, что у нашей страны много союзников и единомышленников на разных континентах, которые не прогибаются под так называемого гегемона. В частности, Москва дорожит связями с государствами Латинской Америки, Азии и Африки, сообщает ТАСС.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

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