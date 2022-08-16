Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Львов ждут неожиданные новости о работе, Стрельцам же стоит обратить внимание на здоровье

Овны

Отличный день для завершения дел, наведения порядка, работы над ошибками. Если есть возможность, делайте это вдумчиво, тогда ничего не забудете и останетесь довольны собой.

Тельцы

Вы узнаете важную новость, которая касается творчества или другого вашего увлечения. Она поможет вам монетизировать навыки, которые раньше вы применяли бесплатно.

Близнецы

Если вы хотите переехать или купить жилье, сегодня можно найти интересные варианты. Также это подходящий день для поиска рабочих, строителей, помощников по хозяйству.

Раки

У тех, кто занимается продажами или логистикой сегодня есть шанс хорошо заработать. Если вам нужен автомобиль, новый телефон или компьютер – на них будет скидка.

Львы

Неожиданные новости о работе способны застать вас врасплох, но они окажутся позитивными! Это может быть повышение в должности, приглашение в интересный проект.

Девы

Меркурий в вашем знаке вступил в соединение с Ураном, который предлагает все снести и построить заново. И без разницы, о какой сфере жизни пойдет речь. Вам придется сказать "да" или "нет".

Весы

Вы можете узнать закрытую информацию об интересующем вас деле. А еще сегодня есть шанс получить выгодное предложение от банка, сотового оператора или провайдера.

Скорпионы

На вашу личную жизнь каким-то образом повлияют друзья или социальные сети. Возможно, вы встретите в интернете человека со схожими взглядами.

Стрельцы

Интригующие новости о работе или учебе – сегодня звездам удастся вас удивить. И следите за здоровьем: ваше тело может бурно отреагировать на события дня.

Козероги

Яркие эмоции у вас вызовут культурные события: концерт, городской праздник, спектакль, фильм. А некоторые сегодня встретят новую любовь – весьма экстравагантную!

Водолеи

Если вы занимаетесь куплей-продажей недвижимости, у вас есть шанс получить интересное предложение. Всем остальным могут прийти идеи, касающиеся дома.

Рыбы

Переписка с любимым человеком или другом откроет вам глаза и заставит изменить свое мнение о чем-то. Большую пользу принесут книги об отношениях и психологии.

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