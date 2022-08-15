Путин заявил о превосходстве российского оружия

Отечественные разработки превосходят зарубежные аналоги на десятилетия

Разработанные в России перспективные образцы и системы вооружений ориентированы на будущее и будут определять завтрашней день вооруженных сил. Они на десятилетия опережают зарубежные аналоги, заявил российский президент Владимир Путин.

"Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их", - сказал глава государства, выступая на открытии форума "Армия-2022" в парке "Патриот".

Путин также подчеркнул, что взаимодействие России с союзниками в сфере военно-технического сотрудничества позволит обеспечить стабильность и безопасность в мире. Президент пригласил партнеров к участию в совместных учениях, передает ТАСС.

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