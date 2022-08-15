Звезды Голливуда использовали Зеленского для собственного пиара

Украинский лидер также пытался воспользоваться визитами актеров для рекламы

Голливудские звезды предпринимают визиты на Украину для саморекламы, преследуя исключительно личные цели. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, пытается использовать этих артистов, чтобы привлечь внимание СМИ и надавить на США и Евросоюз. Однако конфликт затягивается, и интерес западной общественности пропадает, пишет издание The Hill.

"Все дело в брендинге. Кого представляют голливудские звезды? Если вы подумаете об этом, то поймете: они представляют только самих себя, поэтому они жаждут общественного признания, чтобы создать свой бренд", — уверена автор публикации Джуди Курц.

С Зеленским уже встретились Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лив Шрайбер, Бен Стиллер и Джессика Честейн. При этом западная аудитория понимает, что знаменитости вовсе не эксперты и их заявлениям о происходящем на Украине доверять не стоит. Поскольку конфликт затягивается, интерес к поездкам на Украину у звезд постепенно пропадает, да и внимание средств массовой информации может переключиться на другую тему.

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