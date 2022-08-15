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Звезды Голливуда использовали Зеленского для собственного пиара

15:52
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Украинский лидер также пытался воспользоваться визитами актеров для рекламы

Голливудские звезды предпринимают визиты на Украину для саморекламы, преследуя исключительно личные цели. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, пытается использовать этих артистов, чтобы привлечь внимание СМИ и надавить на США и Евросоюз. Однако конфликт затягивается, и интерес западной общественности пропадает, пишет издание The Hill.

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"Все дело в брендинге. Кого представляют голливудские звезды? Если вы подумаете об этом, то поймете: они представляют только самих себя, поэтому они жаждут общественного признания, чтобы создать свой бренд", — уверена автор публикации Джуди Курц.

С Зеленским уже встретились Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лив Шрайбер, Бен Стиллер и Джессика Честейн. При этом западная аудитория понимает, что знаменитости вовсе не эксперты и их заявлениям о происходящем на Украине доверять не стоит.  Поскольку конфликт затягивается, интерес к поездкам на Украину у звезд постепенно пропадает, да и внимание средств массовой информации может переключиться на другую тему.

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