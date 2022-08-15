Путин потребовал жестко реагировать на фальсификацию истории и нацизм

Такие попытки должны пресекаться, подчеркнул президент

Все государства должны жестко реагировать на попытки фальсификации истории и противодействовать любым формам неонацизма, русофобии и расизма. Об этом заявил в понедельник, 15 августа, президент России Владимир Путин.

Российский лидер напомнил об уроках страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке и заявил, что они не должны быть забыты.

Всеобщим долгом перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны Путин назвал необходимость жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма, сообщает ТАСС.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что в настоящее время наблюдаются попытки фальсификации истории и вновь поднял голову фашизм, причем происходит это "в Донбассе на местах, где всего несколько десятилетий назад шла борьба с фашизмом и наши деды когда-то победили его".

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