В Европе зреет большой раскол из-за России

Не все страны солидарны с санкциями

Еще одна малая страна Европы выступила с инициативой прекращения выдачи туристических виз гражданам России. На этот раз - Латвия. Ранее подобные предложения звучали от руководителей Финляндии, Эстонии, и Чехии. При этом против подобной практики уже высказались локомотивы Евросоюза - Германия и Франция, а также еврочиновники. Однако младоевропейцы никак не успокоятся, не думая о негативных последствиях для них самих от подобного решения.

Топливный кризис не обошёл стороной и Финляндию. Цены на заправках взлетели, как и по всей Европе. Многим в итоге пришлось отказаться от личного авто. Тем же, кто живет недалеко от границы с Россией, повезло больше. У них есть возможность съездить за топливом на территорию врага, рискуя при этом получить клеймо предателя от соотечественников.

"В России я заправляю три машины каждую неделю — иногда даже могу пересечь границу дважды в день. Посчитала, что так за месяц экономлю 240 евро! Надеюсь, меня не сочтут предателем за то, что я всего лишь хочу сэкономить и иметь возможность оплатить счета за электричество", - говорит Сирпа Лауримо.

Ещё как сочтут, учитывая антироссийские настроения и курс, взятый финскими властями. Они уже всерьез рассматривают варианты запрета выдачи виз российским гражданам. Пока он действует лишь в ряде стран. Однако поляки предлагают распространить эту дискриминационную меру на всю зону Шенгена, включив данный пункт в очередной санкционный пакет.

"Польская сторона выступает за расширение санкций ЕС, в частности, в вопросе приостановления договора об облегчении визового режима для граждан РФ. Однако против этого выступают крупные государства-члены ЕС, в числе которых ФРГ, Франция и Нидерланды", - заявил замминистра иностранных дел Польши Перт Вавжик.

Впрочем, это не мешает властям той же Германии выдавливать из страны неугодных, в том числе и имеющих гражданство ФРГ. История немецкой журналистки Анны Липп в этом плане крайне показательна. За то, что она рассказывала правду о преступлениях украинских войск на юго-востоке, на девушку завели уголовное дело. Затем гонениям подверглась и её семья, которая также была вынуждена бежать в Россию.

"Это моя мама, которая сейчас приехала из Германии в Россию. Ей надо было сбежать, потому что власти Германии закрыли сейчас ей банковский счёт. Ещё угрожали. Сказали, что в любой момент могут к ней прийти и её задержать. Это, конечно, очень страшно для всей нашей семьи", - сказала немецкая журналистка.

На этом фоне запрет на выдачу виз россиянам уже не кажется таким уж фантастическим сценарием. Тем более, что европейским политикам нужно что-то предложить избирателю. И желательно, чтобы это работало. Потому как прежние санкции, прежде всего, ударили по европейцам, а не по русским. Так что похвастать тут ни Макрону, ни Рютте, ни уж тем более Шольцу нечем. Власти Германии, например, не смогли договориться даже с Катаром, который изначально должен был заместить часть газовых поставок из России.

"Однако теперь Катар не поставляет газ Берлину. Представители компаний, сопровождавшие Хабека в его поездке в марте, пока не смогли заключить с Катаром контракты на поставку газа. Это тем более болезненно, потому что сейчас Россия пропускает через газопровод "Северный поток — 1" только 20% от прежнего объёма газа, а Германия переживает масштабный энергетический кризис", - пишут западные СМИ.

Впрочем, Германия тут отнюдь не одинока. Предстоящая зима пугает многие европейские страны. Оттого в них всё чаще звучат мнения о необходимости переговоров с Москвой. Изучив их, британская "Гардиан" пришла к выводу, что, выбирая между поддержкой и собственным выживанием, многие союзники Украины изберут, скорее, второе.

"Теперь возникает неудобный, даже тревожный вопрос: должны ли украинцы готовиться к удару в спину этой зимой? Общественное возмущение конфликтом уступает место беспокойству, граничащему с паникой, по поводу его тревожных последствий для цен на энергию, продукты питания и стоимости жизни", - отмечают СМИ.

Так что Киеву стоило бы беспокоиться. Не говоря уже о тех проблемах, что ВСУ имеют на фронте. Оружие, которым продолжают накачивать Украину, не особенно помогает. Да и поток его потихоньку начинает иссякать. Потому как даже возможности США в этом плане отнюдь не безграничны, что уже открыто признают и украинские генералы.

"Давайте перестанем верить в сказки и думать, что где-то у американцев в хранилищах что-то припрятано. Что было у американцев рассчитано на выполнение их заданий для их вооружённых сил и то, что они дают, — то это не так уж много", - сказал генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Тем более, что часть из этого до фронта не доезжает, уплывая на "черный рынок". Уже и американские власти неоднократно признавали, что не контролируют то, куда идет посылаемое Вашингтоном вооружение. На этом активно играют противники Байдена, рейтинг одобрения которого продолжает падать.

Рекордная инфляция в США никуда не делась. В Европе кризис. С Россией проблемы. Теперь вот и с Китаем тоже. И Вашингтон продолжает обострять, отправив вслед за Пелоси на Тайвань ещё группу конгрессменов, явно не считаясь с той опасностью, которую могут повлечь за собой эти визиты.

Александр Панюшкин, Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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