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Путин выразил соболезнования президенту Египта

18:18
  • понедельник
  • 15 августа 2022

В результате пожара в Эль-Гизе 41 человек погиб

Владимир Путин выразил искренние соболезнования по поводу трагических последствий пожара, произошедшего в церкви Абу-Сефейн в Эль-Гизе. В телеграмме говорится: "Разделяем скорбь родных и близких погибших и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших".

В крупном пожаре, который произошел накануне, погиб 41 человек, свыше 10 пострадали. Большинство жертв - дети, присутствовавшие на занятиях в воскресной школе.

По данным правоохранительных органов Египта, пожар произошел из-за возгорания кондиционера, спровоцированного неисправностью в электропроводке. По заявлению прокуратуры, все смерти произошли из-за удушения дымом.

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