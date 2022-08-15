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Мишустин посетил IT-парк в Якутске

18:25
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Десятки компаний занимаются инновациями

Масштабные цифровые проекты в социальной сфере, медицине, образовании, экономике. Во время рабочей поездки в Якутск Михаил Мишустин посетил современный IT-парк - первый на Дальнем Востоке, сообщает "ТВ Центр".

Среди резидентов - более 80 компаний, занимающихся инновациями. Также глава кабмина обсудил строительство нового онкоцентра на встрече с губернатором республики. И провёл совещание по вопросам предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Мишустин подчеркнул: в борьбе со стихией необходимо действовать на опережение. Кроме того, местные власти и МЧС должны работать вместе.

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