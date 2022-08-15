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Россиянин пропал без вести после взрыва в ТЦ в Ереване

16:20
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Погибли шесть человек

Гражданин России числится пропавшим без вести после взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь МЧС Армении. По словам Баграта Вардазаряна, спасатели не исключают повторного возгорания на месте ЧП.

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"Распространения пожара нет, но есть дымящиеся очаги - это пластмассовые материалы, одежда, которые в любой момент могут вспыхнуть... Основным очагом было высотное строение, там на данный момент пожара нет, есть очаги задымления", - цитирует представителя армянского МЧС ТАСС.

По последним данным, в результате взрыва склада пиротехнических материалов в торговом центре в Ереване погибли шесть человек. 61 человек ранен, более десятка числятся пропавшими без вести.

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