ФСБ предотвратила теракт на нефтепроводе под Волгоградом

Акцию готовили украинские спецслужбы

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на нефтепроводе в Волгоградской области. Задержаны два члена радикальной группировки "Реструкт", созданной националистом Максимом Марцинкевичем (Тесак). Установлено, что акцию радикалы готовили под контролем спецслужб Украины.

"Организацию диверсионно-террористического акта под контролем украинских спецслужб осуществляли члены "Реструкта" гражданин России Андрей Чуенков 1986 г. р., в настоящее время участвующий в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона "Ураган", и гражданин Украины Юрий Ионов 1988 г. р., являющийся военнослужащим националистического батальона "Азов" (запрещен в РФ)", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Во время задержания подозреваемые оказали сопротивление и были нейтрализованы. На месте преступления обнаружено самодельное взрывное устройство большой мощности. Изъяты два травматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"