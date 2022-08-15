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ФСБ предотвратила теракт на нефтепроводе под Волгоградом

16:45
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Акцию готовили украинские спецслужбы

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на нефтепроводе в Волгоградской области. Задержаны два члена радикальной группировки "Реструкт", созданной националистом Максимом Марцинкевичем (Тесак). Установлено, что акцию радикалы готовили под контролем спецслужб Украины.

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"Организацию диверсионно-террористического акта под контролем украинских спецслужб осуществляли члены "Реструкта" гражданин России Андрей Чуенков 1986 г. р., в настоящее время участвующий в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона "Ураган", и гражданин Украины Юрий Ионов 1988 г. р., являющийся военнослужащим националистического батальона "Азов" (запрещен в РФ)", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Во время задержания подозреваемые оказали сопротивление и были нейтрализованы. На месте преступления обнаружено самодельное взрывное устройство большой мощности. Изъяты два травматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами, передает ТАСС.

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