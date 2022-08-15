Четырежды вакцинированный от COVID-19 глава Pfizer слег с коронавирусом

Альберт Бурла лечится тем же препаратом, который принимал Джо Байден

Исполнительный директор американской фармацевтической корпорации Pfizer ушел на самоизоляцию. Альберт Бурла вакцинировался от коронавируса четыре раза – и, несмотря на это, запразился COVID-19.

"Я хотел бы оповестить вас, что у меня положительный результат теста на коронавирус. Я благодарен за то, что получил четыре дозы вакцины Pfizer - BioNTech, я чувствую себя хорошо, у меня очень слабо выраженные симптомы", - приводит сообщение директора фармкомпании агентство ТАСС.

По последним данным, в США с начала пандемии выявлено более 92 миллионов случаев заболевания коронавирусом. Более миллионоа пациентов с COVID-19 скончались.

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