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Спасенный в Приморье леопард идет на поправку

18:26
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Кадрами поделились зоологи

В Приморье спасенный котёнок дальневосточного леопарда успешно идёт на поправку. Видео о том, как маленький леопард осваивает новую территорию, показали зоологи.
Спасенного дальневосточного леопарда показали на видео

Для реабилитации пятимесячного малыша поместили в просторный вольер. Установленные по периметру фотоловушки позволяют специалистам наблюдать за животным удаленно и без лишнего беспокойства.

Так, камеры зафиксировали попытки котёнка найти себе добычу. Правда, первые опыты оказались не очень удачными - кроликам, на которых положил глаз маленький хищник, удаётся сбежать. Но это пока, успокаивают зоологи. Если леопард и дальше будет проявлять такой интерес к охоте и приобретёт навыки к самостоятельной жизни, то у него есть все шансы вернуться в естественную среду обитания.

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