Возросло число пропавших без вести после взрыва в ТЦ в Ереване

Среди них - гражданка России

Число пропавших без вести в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване возросло до 21. По данным МЧС Армении, в списке тех, чья судьба до сих пор неизвестна – гражданка России и пятеро граждан Ирана.

"Число пропавших без вести граждан увеличилось до 21", - говорится в сообщении на сайте армянского МЧС.

Ранее сообщалось о 17 пропавших без вести, затем- о 20-ти. В результате взрыва склада с пиротехникой в ТЦ в Ереване пострадал 61 человек, шестеро погибли. На месте происшествия продолжается разбор завалов и спасательные работы.

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