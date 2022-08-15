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ВСУ возобновили массированный обстрел Энергодара

18:17
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Снаряды взрываются в районе Запорожской АЭС

Массированный обстрел Энергодара из артиллерийских установок ведут ВСУ в течение всего последнего часа. Снаряды взрываются в районе Запорожской АЭС, сообщила военно-гражданская администрация города энергетиков.

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"Более часа террористы ВСУ ведут массированный огонь из артиллерийских установок. В Энергодаре зафиксированы взрывы в районе Запорожской АЭС, спальных микрорайонах города и промышленной зоне", - говорится в сообщении администрации в Telegram.

Уточняется, что огонь из артиллерийских установок ведут подразделения ВСУ с противоположной стороны Днепра. Целью боевиков вновь стали мирные жители и гражданская инфраструктура. Также второй раз за сутки под обстрел попало село Ивановка.

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