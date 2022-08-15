Путин открыл форум "Армия-2022". Главное

Россия выступает за самое широкое развитие военно-технического сотрудничества

Делегации из более чем 70 стран. Самые передовые образцы оружия, военной и специальной техники. В подмосковном парке "Патриот" сегодня открылся международный форум "Армия-2022" Старт его работе дал Владимир Путин. Президент подчеркнул - военно-техническое сотрудничество России и ее союзников направлено на обеспечение безопасности и стабильности в мире. Параллельно с форумом проходят и традиционные "Армейские игры" - в этом году команды соревнуются одновременно на полигонах 12 стран.

Горное подразделение при занятии высоты замечает дрон неприятеля. Данные немедленно передают командиру группы спецназа ВДВ. Объект обнаруживают и уничтожают автоматным огнем с земли. Такая виртуальная тренировка сейчас особенно актуальна при обучении десантников.

"С апреля уже идет подготовка, апробация методик по поражению. И за короткий срок - за четыре месяца показала себя с положительной стороны, и повысилась результативность уже непосредственно в действиях на полигоне - на 30 процентов качество подготовки обучаемых", - сообщил профессор кафедры вооружения и стрельбы Рязанского десантного училища Виталий Каймаков.

В этом году на выставке международного военно-технического форума как никогда много стендов, где можно не только что-то посмотреть или подержать в руках. Кругом виртуальная и дополненная реальность.

Новейшие и модернизированные образцы военного и двойного назначения представили полторы тысячи предприятий, в том числе зарубежных. За 7 лет представительство компаний на центре "Патриот" увеличилось вдвое. Ровно в 15:00 форум открыл Владимир Путин.

"За прошедшие годы форум убедительно доказал свою востребованность, прочно занял свое место среди крупнейших мировых выставок военной продукции. Наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. Во все времена они надежно стояли на страже суверенитета и безопасности Родины, несли свободу другим народам. И сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках, чётко выполняют все поставленные задачи – шаг за шагом освобождают землю Донбасса", - заявил Путин.

На выставку приехали делегации из 72-х стран Азии, Африки, Латинской Америки, подтвердив тем самым, что Россия привлекательна для иностранцев.

"Хочу подчеркнуть: Россия выступает за самое широкое, всестороннее развитие военно-технического сотрудничества. Сегодня в условиях уверенно формирующегося многополярного мира это особенно важно. Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнёров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются. Они выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учёта интересов друг друга, тем самым вносить свой вклад в защиту многополярного мира", - отметил Путин.

Образцы вооружения, представленные сегодня на выставке, ориентированы на будущее и будут определять "завтрашний день" Вооружённых сил.

"Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги. А по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их", - заявил Путин.

Уличная площадка форума - целый город: танки, бронетранспортеры, артиллерийские и ракетные установки представляют огромный интерес для импортеров. Техника отлично себя зарекомендовала в ходе проведения специальных военных операций в Сирии и на Украине. В частности, робот "Уран-6" в эти дни разминирует улицы и поля в Донбассе.

После модернизации и проведения испытаний повышенный интерес к этому образцу - 125-миллиметровой пушке 2С25. Пушка не только самоходная, но и самоплавающая. Может преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов и при этом вести стрельбу, эффективна в условиях высокогорья. Аналогов такого вида вооружения в мире еще нет.

Параллельно с форумом проходят и традиционные "Армейские игры" - в этом году команды соревнуются одновременно на полигонах 12 стран. Самого меткого тактического стрелка определят в Казахстане.

Ну а в Подмосковье любимый зрителями танковый биатлон и пролеты пилотажных групп. С 19 августа для массового посещения будет открыта и выставочная площадка форума.

Егор Киселев, "ТВ Центр".

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