Вода по колено: появилось видео мощного ливня в Стамбуле

Последствия стихии устраняют

Мощные ливни в понедельник накрыли Стамбул. Кадры разгулявшейся стихии публикуют очевидцы. В некоторых районах под воду ушли первые этажи зданий, дороги превратились в полноводные реки.

Движение парализовано. Течением сносит скутеры и велосипеды. На улицах - многочисленные ДТП. Люди не могли выбраться из заблокированных автомобилей.

Впрочем, пользоваться общественным транспортом сейчас тоже небезопасно: бурные потоки хлынули в тоннели метро. В салонах городских автобусов - пассажирам вода по колено. Больше всего пострадала историческая часть Стамбула - смыло популярные у туристов Гранд-базар и Египетский рынок.

Недалеко от Босфора обрушилось здание ресторана. Под завалами могут находиться люди. В связи с непогодой в городе объявлен желтый уровень опасности. По прогнозам синоптиков, проливные дожди будут идти как минимум до завтра.

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