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Спецслужбы задержали в Херсоне наводчика ВСУ

18:46
  • понедельник
  • 15 августа 2022

По его координатам был нанесен удар по пункту связи российской армии

Жителя Херсона, передававшего ВСУ информацию о передвижениях российских войск, задержали сотрудники спецслужб. Дмитрий Сухоруков рассказал, что один из ударов по его координатам украинская артиллерия нанесла по пункту связи российской армии.

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"Иногда колонны попадались, я их видел и отправлял информацию. В сообщении писал количество и тип машин", - сообщил задержанный журналистам.

По словам Сухорукова, он получил предложение о сотрудничестве, так как занимался доставкой хлеба и мог беспрепятственно перемещаться по всей области. Информацию он отправлял мужу сестры, который ранее воевал на стороне Киева в Донбассе, а с началом специальной военной операции переехал в Николаев. По словам задержанного, он раскаялся и сотрудничает со следствием, передает ТАСС.

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