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Телеканал ОТР запустил в эфир программы с сурдопереводом

22:33
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Их могут смотреть люди с нарушениями слуха

На телевизионные экраны возвращается сурдоперевод. Наши коллеги с канала "Общественное телевидение России" с понедельника запустили в эфир новостные и аналитические программы, которые смогут смотреть люди с нарушениями слуха.

Помогут им в этом синхронисты, переводящие в прямом эфире речь ведущего на язык жестов. Всего таких специалистов на телеканале восемь. Они работают, сменяя друг друга каждые 15-20 минут. Общий хронометраж программ, которые будут выходить на ОТР в сопровождении сурдоперевода, составит еженедельно 25 часов.

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Cтудия телеканала "Общественное телевидение России"
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