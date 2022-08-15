"Вкусно - и точка" нашла замену "Макфлури" и "Биг маку"

Популярный детский набор "Хэппи мил" также переименуют

Популярные десерты и бургеры покинувшей российский рынок сети ресторанов "McDonald’s" получают новые названия. "Вкусно - и точка" подала заявки на регистрацию товарных знаков, которые могут заменить, в частности, десерт "Макфлури" и бургер "Биг мак". Эти наименования компания была вынуждена убрать после ребрендинга.

По данным базы "Спарк", которые приводит агентство ТАСС, в меню появятся такие названия, как "Фроузен спешиал" и "Мистер биг". А популярный детский набор "Хэппи мил" может получить наименование "Кидс комбо".

Как сообщается, также компания подала заявки на наименования "Вауфест", "Бигфест", "Кофе - и точка". В пресс-службе сети "Вкусно - и точка" пока не смогли указать точные наименования замен популярных блюд. Там отметили, что рассматриваются различные варианты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"