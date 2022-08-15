Российский депутат погиб во время обстрела в Донбассе

Новиков находился в Шахтерске с волонтерской миссией

Зампредседателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков погиб во время обстрела Шахтерска в Донецкой Народной республике. Как сообщил председатель общественной палаты Юрий Шамков, его коллегу опознали в числе жертв артналета ВСУ.

"10 июля они попали под обстрел, это было в Шахтерском районе. Мы вместе с близкими надеялись до последнего, что он жив, но не так давно его опознали. На этой неделе тело уже должны доставить в Барнаул", - приводит слова Шамкова ТАСС.

Новиков отправился в Донбасс с волонтерской миссией в начале июля. Как позже сообщал глава ДНР Денис Пушилин, при обстреле со стороны ВСУ Шахтерского района пострадали два волонтера молодежной патриотической организации "Наследие", еще четверо пропали без вести. Всего получили ранения 11 человек, трое погибли.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"