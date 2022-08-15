Новые обстрелы со стороны ВСУ: что сейчас происходит в районе ЗАЭС

Украинские военные ведут массированный огонь из артиллерийских установок

Не стихает канонада в окрестностях Энергодара. Город атомщиков и находящаяся поблизости крупнейшая в Европе Запорожская АЭС вот уже несколько недель подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Очередную варварскую атаку боевики учинили накануне, во время празднования в городе Дня строителя. Есть погибшие и раненые. Чтобы не допустить катастрофы, Москва призывает Запад прекратить игры вокруг АЭС и заставить Киев остановить обстрелы.

Больше часа Энергодар был под массированным обстрелом. ВСУ стреляли из крупнокалиберной артиллерии американского производства. Взрывы зафиксированы возле Запорожской АЭС, в спальных микрорайонах и промзоне. Небольшое село Ивановка сегодня и вовсе атаковали дважды.

Здесь (см. видео) хорошо видно, какой силы был обстрел. Не выдержали даже бетонные перекрытия. Хорошо, что помещение нежилое, обошлось без жертв. Но осколки разлетелись и выбили окна в соседних домах.

На рассвете по небольшому селу Ивановка ВСУ выпустили 13 снарядов. Один за другим они легли по центральной улице, раскурочив дома и огороды. Осколки повредили фасад церкви.

Накануне в Энергодаре отмечали День строителя. В городе многие имеют отношение к возведению атомной станции. В центре открылась фотовыставка. Обстрел стал полной неожиданностью и очередным актом бесчеловечности со стороны ВСУ.

Удар зафиксировала камера наблюдения. Снаряд падает со стороны Днепра – это отчётливо видно, если сопоставить видео и спутниковые кадры. Вот летняя сцена, детский сад - траектория начинается в районе Ильинки или Новокаменки. Погиб мужчина, который гулял со своей собакой. Ранена девушка. Ее доставили в медико-санитарную часть.

"Мужчина получил ранения, несопоставимые с жизнью. Врачи констатировали биологическую смерть. Женщине была оказана помощь, она ушла на амбулаторное лечение", - сообщил и.о. глав врача специальной медико-санитарной части Валерий Кучеренко.

Еще один артиллерийский удар ВСУ нанесли в районе теплоэлектростанции. Это всего в паре километров от АЭС. В результате прилета 9 снарядов загорелся сухостой. Возгорание потушили пожарные расчеты.

После очередной вероломной атаки ВСУ на сайте представительства Евросоюза при международных организациях сразу же появилось заявление 42-х стран. В основном, сателлиты США призвали вернуть Украине контроль над АЭС, якобы только после этого представители МАГАТЭ смогут выполнить проверку станции "в безопасных и надежных условиях":

"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно вывести свои вооруженные силы и весь другой неправомочный персонал с территории Запорожской АЭС, ее ближайших окрестностей и всей Украины, чтобы оператор и украинские власти могли возобновить свои суверенные обязанности в пределах международно признанных границ".

После таких условий становится понятно, почему Киев ставит под угрозу ядерной катастрофы весь мир. Основная цель – скрыть свои преступления против мирного населения. В отличие от Запада, Россия с самого начала приглашала делегацию МАГАТЭ на АЭС без каких-либо условий и препятствий. Москва призывает остановить бездумные действия Украины.

"Настоятельно призываем Вашингтон, Брюссель и прочие столицы, прежде всего, европейские, оставить безответственные игры и интриги вокруг ЗАЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, чтобы принудить их к прекращению обстрелов станции и прилегающих к ней территорий", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На освобожденной территории Запорожской области и вовсе считают, что безопасность АЭС может обеспечить только вытеснение украинских войск из Марганца, Никополя и Томаковки. Именно с правого берега Днепра ВСУ ведут прицельный артиллерийский обстрел по Энергодару и близлежащим населенным пунктам.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр", Энергодар, Запорожская область.

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