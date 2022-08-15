Суд в ДНР оценил психическое здоровье иностранных наемников

Пятерым "солдатам удачи" предъявили обвинение

Пятеро иностранных наемников, процесс над которыми начался в ДНР, психически здоровы. Об этом заявила председательствующая судья. Подсудимым 15 августа были предъявлены обвинения.

"Все подсудимые психически здоровы и отклонений не имеют", - цитирует заявление судьи РИА Новости.

Обвинение в наемничестве предъявлено пятерым иностранцам. Это гражданин Швеции Матиас Густавссон, гражданин Хорватии Векослав Пребег и британцы Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили. Суд заслушал показания свидетелей и материалы дела. Наемники свою вину не признают, следующее заседание пройдет в октябре. По данным Минобороны России, с 24 февраля на Украину прибыли свыше 7 тысяч "солдат удачи" из 60 стран.

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