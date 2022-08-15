Шойгу обсудил с генсеком ООН ситуацию на Запорожской АЭС

Также уточнены детали работы миссии организации в Еленовке

Условия безопасного функционирования Запорожской атомной электростанции обсудили глава Минобороны России с генеральным секретарем ООН. Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш поговорили по телефону.

Как сообщили в военном ведомстве, стороны обменялись мнения по поводу работу так называемой "миссии по установлению фактов" инцидента в Еленовке. Там ВСУ обстреляли СИЗО, где содержались украинские пленные, при этом Киев обвинил в обстреле ВС России.

Были затронуты и вопросы мирового продовольственного кризиса. Шойгу и Гутерриш обсудили инициативы ООН по упрощению экспорта российских продуктов питания и удобрений.

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