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Россия отозвала лицензии на ремонт вертолетов у Болгарии и Чехии

21:19
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Страны обслуживают украинские машины

Предприятия Болгарии и Чехии лишились лицензии на ремонт вертолетов российского и советского производства. Как пояснил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, причина в сотрудничестве этих стран с киевсикм режимом.

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"У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа "Ми", — сказал Шугаев на форуме "Армия-2022".

Директор ФСВТС напомнил, что Москва направила всем государствам, заявившим о передаче киевскому режиму российской продукции военного назначения, официальные ноты о недопустимости подобных действий. Также Россия приостановила поставки запчастей и комплектующих для техники российского и советского производства недружественным странам, передает РИА Новости.

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