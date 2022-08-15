Британский самолет-разведчик нарушил российскую границу над Баренцевым морем

Российский МиГ выдворил непрошеного гостя

Неизвестную воздушную цель, направлявшуюся в сторону российской государственной границы, обнаружили дежурные силы ПВО над Баренцевым морем. На перехват был поднят истребитель МиГ-31БМ, сообщили Минобороны России.

"Для пресечения нарушения Государственной границы, из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31БМ, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании", - говорится в сообщении военного ведомства в Telegram.

Уточняется, что британский разведчик нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос. Российский МиГ вытеснил нарушителя за пределы территории Российской Федерации.

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