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Британский самолет-разведчик нарушил российскую границу над Баренцевым морем

21:32
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Российский МиГ выдворил непрошеного гостя

Неизвестную воздушную цель, направлявшуюся в сторону российской государственной границы, обнаружили дежурные силы ПВО над Баренцевым морем. На перехват был поднят истребитель МиГ-31БМ, сообщили  Минобороны России.

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"Для пресечения нарушения Государственной границы, из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31БМ, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании", - говорится в сообщении военного ведомства в Telegram.

Уточняется, что британский разведчик нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос. Российский МиГ вытеснил нарушителя за пределы территории Российской Федерации.

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