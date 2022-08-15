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МО: Киев готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС

21:44
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Это угроза безопасности не только Украины, но и Европы

Минобороны России предупредило мировое сообщество о подготовке киевским режимом масштабных провокаций на Запорожской АЭС. Последствия действий командования ВСУ угрожают всей Европе.

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"Для их реализации в г. Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты в количестве до 1 000 военнослужащих", - говорится в сообщении военного ведомства.

По данным Минобороны, украинские военные снабжены специальными комплектами защитного снаряжения, которые позволяют действовать в условиях радиоактивного загрязнения местности. Также в их распоряжении технические средства РХБ-разведки и контроля.

В результате провокаций может возникнуть реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы, подчеркивают в военном ведомстве. По данным Минобороны, преступный киевский режим и страны Запада намерены обвинить в последствиях российские Вооруженные Силы  - используя уже отработанный сценарий с широким освещением в СМИ.

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