Путин назвал тщетными все попытки "отменить Россию"

Об этом президент заявил, обращаясь к участникам фестиваля "Таврида.Арт"

Владимир Путин обратился с приветствием к участникам четвертого фестиваля "Таврида.Арт". Президент заявил, что своими творческими достижениями, своими делами они поддерживают наших героев - солдат, офицеров, добровольцев и ополченцев в Донбассе. Глава государства пожелал собравшимся обрести новых друзей и покорить новые вершины мастерства.

"Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории. Но историю делают люди. И сегодня это в том числе вы – молодые, умеющие мечтать и творить, работать и побеждать. Вам продолжать традиции культуры, обеспечивать преемственность поколений. Искренне рад, что бухта Капсель и древний Судак стали уже традиционным центром притяжения для одарённой молодёжи из разных регионов нашей страны. В этом году в дружной команде фестиваля ребята из освобождённых территорий – из Донецкой и Луганской народных республик", - заявил Путин.

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