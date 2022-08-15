Боевики ВСУ заминировали два моста в ДНР

В подрыве они намерены обвинить ВС России

Боевики ВСУ заминировали два автомобильных моста на территории Донецкой Народной республики. Националисты намерены взорвать сооружения и обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Кураховке Донецкой Народной Республики националисты заминировали два автомобильных моста через реку Волчья, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - сообщил Мизинцев.

Генерал подчеркнул, что ВС России, как и войска народных республик Донбасса, гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь. Они не наносят ударов по гражданской инфраструктуре.

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