Россия в шаге от очередной стратегической победы

Как отметил в статье для National Interest обозреватель Илья Тимченко, потеря доступа к Черному морю нанесет катастрофический удар по Киеву.

"Потеря доступа к Черному морю нанесет катастрофический экономический и военный удар по Украине и сделает ее государством-обрубком без выхода к морю", - говорится в материале.

Автор уточнил, что Украина может потерять контроль над трубопроводом, через который газ поступает в Румынию, а также столкнется с проблемой экспорта своей продукции.

"Если Россия получит эту ветку газопровода, Кремль одержит еще одну стратегическую победу", - подытожил аналитик.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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