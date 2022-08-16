Эксперты рассказали о последствиях ядерной войны между Россией и США

Погибнуть может более 5 миллиардов человек

Ученые Ратгерского университета (штат Нью-Джерси, США) пришли к выводу, что в случае полномасштабной ядерной войны между Россией и США погибнут более пяти миллиардов человек.

Как отметили эксперты, потенциальная война двух сверхдержав может привести к использованию более 90% имеющегося в мире ядерного арсенала, в результате чего в атмосферу будет выброшено более 150 тераграмм (более 165 миллионов тонн) сажи. Из-за этого на всей планете наступит ядерная зима.

Непосредственно от взрывов ядерных снарядов могут погибнуть 360 миллионов человек, а еще более 5 миллиардов - от голода. Остаток населения же будет обеспечен лишь минимально необходимым для выживания объемом пищи, говорится в исследовании, опубликованном Nature Food.

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