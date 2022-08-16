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"Зима близко": власти Запорожской области призвали украинцев эвакуироваться

08:19
  • вторник
  • 16 августа 2022

И перебираться на освобожденные территории

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал проживающее в подконтрольных киевским властям регионах население перебираться на освобожденные территории, где они "точно будут в тепле, в безопасности и с горячей водой".

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"Зима близко, а, к примеру, в городе Запорожье, временно подконтрольному режиму Зеленского, централизованную подачу горячей воды уже отключили, тарифы постоянно растут, поэтому там отопительный сезон очевидно будет сорван", - отметил он (цитата по РИА "Новости").

Как добавил Рогов, сейчас в Запорожской области идет строительство газопровода, который позволит начать подачу газа из России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

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