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В Британии расконсервируют крупнейшее газохранилище

08:26
  • вторник
  • 16 августа 2022

Объект расположен в южной части Северного моря

Власти Великобритании в свете энергетического кризиса приняли решение осенью возобновить работу крупнейшего в стране газохранилища "Раф", не использовавшегося с 2017 года по соображениям безопасности, пишет газета The Daily Telegraph.

Как уточняется в материале, данную меру уже одобрило Управление по охране труда Соединенного Королевства. Объект расположен в южной части Северного моря, принадлежит он компании Centrica.

В материале отмечено, что хранилище на начальном этапе будет работать лишь на четверть своей мощности. В общей сложности туда можно закачать порядка 3,4 млрд кубических метров природного газа.

Ранее эксперты предупредили, что веерные отключения энергии могут с декабря затронуть до 6 млн британских домохозяйств.

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