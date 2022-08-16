Минобороны рассказало о подвигах участников СВО

Отличились Дмитрий Глазунов и Владимир Алихов

Минобороны рассказало о подвигах наших военнослужащих и бойцов народной милиции Донбасса. Гвардии рядовой Дмитрий Глазунов поменял свою мирную профессию повара на военную. Сейчас он артиллерист батареи второго армейского корпуса народной милиции ЛНР. Дмитрий не только уничтожает врага, но и под обстрелами ВСУ доставляет помощь мирным жителям.

Рядовой Владимир Алихов, находясь под огнем неприятеля, сумел обеспечить бесперебойную связь. В короткие сроки он восстановил поврежденное миной устройство и передал координаты позиций радикалов нашей артиллерии. Это позволило десантникам удержать мост через реку.

Ефрейтор Илья Облуков в одном из населенных пунктов обнаружил хорошо укрепленную позицию националистов и прицельным огнем из боевой машины десанта уничтожил 10 из них. Благодаря отваге Ильи, противник понес серьезные потери и отступил.

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