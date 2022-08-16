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Опубликовано видео использования российских "Ураганов" на Украине

08:44
  • вторник
  • 16 августа 2022

Системы поражают огневые позиции, командные пункты и отступающие колонны радикалов

Огневые позиции, командные пункты и отступающие колонны радикалов эффективно поражают наши реактивные системы залпового огня "Ураган". Кадры боевой работы расчетов публикует Минобороны.

Чтобы добраться до стартовой позиции и нанести ракетный удар 220-миллиметровыми реактивными снарядами, бойцам требуется всего 2 минуты. В зависимости от поставленных задач удары по цели наносят, используя как одну боевую машину, так и сразу пару. Координаты артиллеристы получают с беспилотников, с их помощью также ведется корректировка атак.

"Мы работаем, как правило, против высокоманевренных целей, против артиллерии, реактивной артиллерии противника. Важна скорость свертывания, оставления стартовых позиций, потому что у противника имеются средства разведывания стартовых позиций. Необходимо как можно быстрее ее оставить, чтобы не были выполнены со стороны противника мероприятия контрбатарейной борьбы", - заявил командир батареи, позывной "Вершина".

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