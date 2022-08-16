Число погибших в ТЦ в Ереване вновь увеличилось

Среди погибших - беременная женщина и малолетний ребенок

Пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян сообщил, что число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване снова выросло.

"Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. На данный момент число погибших достигло 16", - написал Костанян в соцсетях.

Известно, что среди погибших значатся беременная женщина и малолетний ребенок.

Инцидент произошел днем 14 августа. Взорвался склад пиротехнических материалов. Пострадал 61 человек.

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