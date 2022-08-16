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ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

08:20
  • вторник
  • 16 августа 2022

В прицеле боевиков оказались Киевский и Куйбышевский районы

Сегодня утром ВСУ продолжили обстрелы Донецка. Всего за 12 минут противник выпустил по городу 15 снарядов натовского калибра. В прицеле боевиков оказались Киевский и Куйбышевский районы.

Накануне в столице ДНР после атак радикалов без света оставались 47 тысяч человек. Весь минувший день украинские националисты били по Ясиноватой, Зайцеву и Горловке. Её атаковали пять раз. Один из снарядов попал на территорию колонии, начался пожар. Как сообщают в Центре по координации, за сутки в Донецкой республике погибли не менее семи мирных жителей, шесть ранены.

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