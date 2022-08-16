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Шольц назвал энергокризис очевидным еще до российской спецоперации

08:32
  • вторник
  • 16 августа 2022

Берлин задумался об этом в 2021 году

Еще в 2021 году становилось все более очевидным, что Германия может столкнуться с серьезными трудностями в энергоснабжении. Об этом рассказал федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц.
В Европе разворачивается жесткая борьба за энергоресурсы

По словам политика, тревожным звонком стал тот факт, что в 2021 году газохранилища, принадлежащие российским компаниям, не были заполнены до определенного объема к нужному времени.

Из-за этого вместо того, чтобы использовать существующие трубопроводы, например Ямал — Европа, для импорта газа в Польшу через Белоруссию, газ брали из газохранилищ, отметил канцлер.

Шольц заявил, что после избрания главой правительства в декабре 2021 года обратился к ответственным органам с просьбой пояснить, "что мы на самом деле будем делать, когда мы больше не получим достаточного количества газа". Именно это он назвал началом инвестиций в инфраструктуру, связанную с сжиженным природным газом, сообщает телеканал N-tv.

Из-за нехватки топлива в Германии решили ввести сбор за газ, который должны будут платить частные домохозяйства и компании в стране с октября. Компания Trading Hub Europe, объединяющая германских национальных газовых операторов, объявила, что величина сбора составит 2,4 евроцента за киловатт-час.

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Олаф Шольц
Олаф Шольц
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