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Россия построит четыре станции предупреждения о ракетном нападении

09:17
  • вторник
  • 16 августа 2022

Работы уже начались

Россия построит новейшие станции "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) на четырех направлениях. Об этом во вторник, 16 августа, рассказал главный конструктор СПРН, генеральный директор международной акционерной корпорации (МАК) "Вымпел" Сергей Боев.
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По словам эксперта, уже ведутся работы по созданию станций на Юге и Севере, также разрабатываются два новых направления — Дальний Восток и Северо-Запад.

Улучшенные станции "Воронеж" будут проще в эксплуатации за счет автоматизации, а боевой расчет новой станции можно будет сократить, цитирует Боева ТАСС.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил расположить российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в горах Чеченской Республики на месте танковой части в Шалинском районе. По словам руководителя Чечни, в современных условиях России нужны новые стратегические военные решения.

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