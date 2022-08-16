Россия построит четыре станции предупреждения о ракетном нападении

Работы уже начались

Россия построит новейшие станции "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) на четырех направлениях. Об этом во вторник, 16 августа, рассказал главный конструктор СПРН, генеральный директор международной акционерной корпорации (МАК) "Вымпел" Сергей Боев.

По словам эксперта, уже ведутся работы по созданию станций на Юге и Севере, также разрабатываются два новых направления — Дальний Восток и Северо-Запад.

Улучшенные станции "Воронеж" будут проще в эксплуатации за счет автоматизации, а боевой расчет новой станции можно будет сократить, цитирует Боева ТАСС.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил расположить российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в горах Чеченской Республики на месте танковой части в Шалинском районе. По словам руководителя Чечни, в современных условиях России нужны новые стратегические военные решения.

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