В Польше рассказали о разногласиях в НАТО и ЕС по Украине

Компромисса нет по способу завершения кризиса и объемам помощи Киеву

Разногласия между странами НАТО и ЕС относительно условий окончания вооруженного конфликта на Украине, а также объема военной поддержки страны возрастают. Об этом говорится в докладе Польского института международных отношений.

Автор документа глава программы по Восточной Европе Польского института международных отношений Даниэль Шелиговский заявил, что "пик интереса" европейских жителей к спецоперации России на Украине пройден, поэтому готовность правительств государств ЕС "идти на жертвы ради Украины" также будет постепенно сокращаться.

Однако Украине будет требоваться все большая военная и финансовая поддержка от иностранных партнеров, соответственно, значение лидерской роли США лишь растет, пишет Шелиговский.

Но в то же время лагерь сторонников диалога во главе с Германией, Францией и Италией будет приобретать все большее влияние, оказывая давление на украинские власти с целью возобновления переговоров с Россией.

При этом автор доклада полагает, что в НАТО нет стремления ослабить Россию, "не говоря уже о победе над ней", сообщает RT.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что единство Европы может оказаться под угрозой из-за надвигающегося энергетического кризиса. Финский политик предупредил, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине может привести к серьезным трудностям в энергетическом секторе как для Финляндии, так и для других государств ЕС.

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