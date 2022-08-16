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Китай ввел новые санкции из-за Тайваня

08:34
  • вторник
  • 16 августа 2022

В черный список попали семь человек

Пекин ввел санкции в отношении семерых политических деятелей Тайваня в связи с поездкой на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
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В санкционный список попали, в частности, представитель Тайваня в США Сяо Мэйцинь и секретарь "Совета национальной безопасности" Тайваня Гу Лисюн.

Внесенным в санкционный список лицам, а также членам их семей запрещен въезд на материковую часть Китая и в специальные административные районы КНР Гонконг и Макао, сообщает "Интерфакс".

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань 2-3 августа. Китай считает Тайвань своей территорией и назвал поездку туда третьего человека в США провокацией, которая противоречит принципам политики "одного Китая".

После этой поездки китайские власти объявили о проведении военных учений в районе Тайваня, а также о введении санкций в отношении ряда политиков.

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