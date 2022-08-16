"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Москве четвертый день подряд

В столице сохраняется сильная жара

Сухая и жаркая погода сохраняется в столичном регионе, столбики термометров могут подняться во вторник, 16 августа, до 30-32 градусов.

В связи с этим Гидрометцентр России сохраняет в Москве повышенный, "оранжевый", уровень погодной опасности. Период действия предупреждения — до 11:00 мск среды, 17 августа.

Кроме того, в столице по-прежнему установлен 4-й класс пожарной опасности из-за высокого риска природных пожаров на фоне жаркой погоды, следует из прогностической карты на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в столичный регион пришел обширный антициклон, поэтому жаркая погода без осадков сохранится до конца следующей недели. В такую погоду врачи советуют меньше бывать на улице, пить больше воды и ограничить физические нагрузки.

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