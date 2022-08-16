ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опрос показал, сколько россиянок не красятся перед работой

09:06
  • вторник
  • 16 августа 2022

Каждая четвертая использует декоративную косметику лишь иногда

Как показал опрос сервиса Superjob, на результаты которого ссылается ТАСС, ежедневно делают макияж перед работой две из трех россиянок.
Европа стала больше зарабатывать на экспорте в Россию лекарств и косметики

"Каждая четвертая (24%) использует декоративную косметику лишь иногда: например, перед особо ответственным рабочим днем или корпоративом. Никогда не делают макияж перед работой 10% женщин. Некоторые объясняют это нежеланием смешивать работу и личную жизнь, другие - трендом на естественность и комфорт", - сказано в исследовании.

Там также уточняется, что ежедневно наносят макияж в основном те, кто имеет доход от 80 тысяч рублей.

По сравнению с аналогичным опросом в 2010 году, число женщин, делающих мейкап ежедневно, снизилось на 16%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Девушка делает макияж
Девушка делает макияж
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.