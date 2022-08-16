Опрос показал, сколько россиянок не красятся перед работой

Каждая четвертая использует декоративную косметику лишь иногда

Как показал опрос сервиса Superjob, на результаты которого ссылается ТАСС, ежедневно делают макияж перед работой две из трех россиянок.

"Каждая четвертая (24%) использует декоративную косметику лишь иногда: например, перед особо ответственным рабочим днем или корпоративом. Никогда не делают макияж перед работой 10% женщин. Некоторые объясняют это нежеланием смешивать работу и личную жизнь, другие - трендом на естественность и комфорт", - сказано в исследовании.

Там также уточняется, что ежедневно наносят макияж в основном те, кто имеет доход от 80 тысяч рублей.

По сравнению с аналогичным опросом в 2010 году, число женщин, делающих мейкап ежедневно, снизилось на 16%.

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