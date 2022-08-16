Apple за неделю уволила около 100 сотрудников

"В связи с изменениями в текущих бизнес-потребностях"

За прошедшую неделю американская компания Apple уволила около 100 сотрудников, работавших на контрактной основе, пишет Bloomberg.

Уточняется, что занимались уволенные подбором новых кадров для корпорации.

Попавшим под сокращение работникам сообщили, что производятся увольнения в связи с изменениями в текущих бизнес-потребностях.

Ранее СМИ писали, что Apple планирует сократить наем новых сотрудников в 2023 году из-за возможного экономического кризиса.

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