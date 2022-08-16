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Apple за неделю уволила около 100 сотрудников

08:53
  • вторник
  • 16 августа 2022

"В связи с изменениями в текущих бизнес-потребностях"

За прошедшую неделю американская компания Apple уволила около 100 сотрудников, работавших на контрактной основе, пишет Bloomberg.

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Уточняется, что занимались уволенные подбором новых кадров для корпорации.

Попавшим под сокращение работникам сообщили, что производятся увольнения в связи с изменениями в текущих бизнес-потребностях.

Ранее СМИ писали, что Apple планирует сократить наем новых сотрудников в 2023 году из-за возможного экономического кризиса.

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