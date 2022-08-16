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На севере Крыма сдетонировали боеприпасы

09:05
  • вторник
  • 16 августа 2022

Жители близлежащего села эвакуируются

На севере полуострова Крым произошла детонация боеприпасов, передает ТАСС со ссылкой на администрацию близлежащего села Майское.

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"Это бывшая ферма. Временная дислокация военная. Детонация боеприпасов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, часть жителей Майского выехали из села на своих машинах или с соседями. Местные власти готовы вывезти желающих эвакуироваться на автобусах.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram, что выехал на место ЧП. "Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных", - написал он.

ОБНОВЛЕНИЕ (9:18): Министерство обороны России сообщило, что утром в районе Майского в Крыму произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части. Серьезно пострадавших нет, причины случившегося выясняются.

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