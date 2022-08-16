На севере Крыма сдетонировали боеприпасы

Жители близлежащего села эвакуируются

На севере полуострова Крым произошла детонация боеприпасов, передает ТАСС со ссылкой на администрацию близлежащего села Майское.

"Это бывшая ферма. Временная дислокация военная. Детонация боеприпасов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, часть жителей Майского выехали из села на своих машинах или с соседями. Местные власти готовы вывезти желающих эвакуироваться на автобусах.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram, что выехал на место ЧП. "Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных", - написал он.

ОБНОВЛЕНИЕ (9:18): Министерство обороны России сообщило, что утром в районе Майского в Крыму произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части. Серьезно пострадавших нет, причины случившегося выясняются.

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