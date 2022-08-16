В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Запрет продлен Росавиацией до 23 августа

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 23 августа 2022 года 03:45 по московскому времени. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса на фоне обострившейся ситуации в регионе.

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